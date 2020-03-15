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15.03.2020 (17:24)

В КВЦ «Патриот» прошёл Турнир по русскому бильярду «Кадетская пирамида»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялся турнир по русскому бильярду «Кадетская пирамида» на кубок Московского содружества суворовцев, нахимовцев и кадет. Турнир посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир «Кадетская пирамида» становится уже традиционным. Организаторы отмечают комфорт и удобство проведения, а участники – атмосферу истории русских офицерских традиций бильярдного клуба-музея, в котором проходят соревнования.

В турнире приняли участие более 20 выпускников разных лет суворовских военных училищ и кадетских корпусов и школ, а также молодые кадеты, среди которых – учащаяся Преображенского кадетского корпуса Полина Паршина.

Турнир проходил с большим интересом, спортивным азартом и напряжением.

В итоге первое место в турнире занял выпускник Уссурийского Суворовского военного училища (1969 г.): Щербович В.М.

Второе место присуждено Щербакову М.В (Минское СВУ выпуск 1979 г.), а третье – Сычеву Н.Н. (Ленинградское СВУ 69 г).

Всем участникам бильярдного турнира «Кадетская пирамида» были вручены памятные медали и подарки, а победителям – кубки и призы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Парк Патриот , КВЦ Патриот
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