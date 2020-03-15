15.03.2020 (16:58)

В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова подвели итоги работы клинических подразделений

В клубе Военно-медицинской академии прошел сбор медицинского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на тему «Итоги работы клиник и клинических подразделений академии в 2019 году и задачи на 2020 год».

На сборе обсуждались основные проблемные вопросы деятельности клинической базы академии в свете реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения» в медицинских организациях МО РФ, а также подведены итоги лечебно-диагностической работы клиник, клинических подразделений и определены задачи дальнейшего развития клинической базы академии на 2020 год.

В сборе приняли участие начальники клинических кафедр и подразделений академии, профессорско-преподавательский состав, старшие медицинские сестры клиник, нештатные главные медицинские специалисты академии, слушатели клинической ординатуры 1 факультета, слушатели 6 факультета.

Сбор открыл начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-майор медицинской службы Фисун А.Я. Он приветствовал участников сбора, отметив важность рассматриваемых вопросов, а также рассказал об основных достижениях академии в 2019 году.

В торжественной обстановке начальник академии вручил дипломы руководителям лучших клиник академии по итогам работы в прошлом году. В номинации «Лучшая хирургическая клиника» награды были вручены начальникам клиник офтальмологии, амбулаторно-поликлинической помощи, военной травматологии и ортопедии; в номинации «Лучшая терапевтическая клиника» дипломы получили начальники клиник военно-полевой терапии, 1 клиники (терапии усовершенствования врачей), 2 клиники (терапии усовершенствования врачей). Кроме того, ценными подарками были награждены лучшие сотрудники клинической базы академии.

В ходе мероприятия было заслушано 23 доклада, представленные главными медицинскими специалистами академии и начальниками отделов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице