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15.03.2020 (16:36)

Первый отборочного этапа Всеармейского конкурса «Специальный район» завершился в мобильном соединении войск РХБ защиты

В мобильном соединении войск радиационной, химической и биологической защиты определили победителей 1 отборочного этапа Всеармейского конкурса «Специальный район».

В ходе конкурса расчеты специальной обработки выполнили более 20 различных нормативов по специальной, физической, технической, огневой подготовке и РХБ защите, сдали теоретический экзамен по своей специальности, а также преодолели более 10 различный препятствий на закрепленной технике.

В конкурсе участвовали расчеты специальной обработки на авторазливочных станциях АРС-14 КМ. Конкурс включал в себя 3 этапа. Наиболее зрелищным этапом оказался заключительный этап состязаний – «Эстафета», в ходе которой расчеты продемонстрировали свои умения управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях. В ходе данного этапа расчеты АРС-14КМ по заранее подготовленным маршрутам преодолели габаритный коридор, минно-взрывное заграждение, эскарп, осуществили забор воды в цистерну, провели специальную обработку местности, а также развернули авторазливочную станцию для проведения специальной обработки колонны военной техники.

Победителями 1 отборочного этапа стали расчет сержанта Гладилина и сержанта Сорокина, они будут представлять мобильное соединение на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в Подмосковном Буньково.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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