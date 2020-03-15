15.03.2020 (15:49)

Стадион филиала армейского клуба в Ростове-на-Дону готов принять новый футбольный сезон

На стадионе завершаются работы по переносу восточной трибуны к игровому полю. Работники ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, Ростов-на-Дону) тщательно готовят поле к предстоящему матчу – чтобы футболисты смогли порадовать зрителей красивой и зрелищной игрой.

Обновлённый стадион спортивного клуба армии открыли в Ростове-на-Дону 23 марта 2019 года. От старого оборудования на объекте остались лишь мачты освещения. В преддверии ЧМ по футболу в 2018 году на стадионе было реконструировано поле, уложен новый газон, заново отстроены помещения и оборудованы легкоатлетические дорожки. В дни мундиаля здесь тренировались судьи и сборная команда Бельгии.

К пятистам имевшихся на трибунах стадиона мест для болельщиков было добавлено 1400 новых кресел, а также установлено электронное табло.

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