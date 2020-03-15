15.03.2020 (15:21)

Спортивный семинар по фехтованию ждет юных жителей Северной столицы

5 апреля в 12 часов в филиале «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» в Санкт-Петербурге пройдет мастер-класс по фехтованию.

Занятия для юных участников проведет заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр по фехтованию на шпагах Ольга Лукьянова. Также о своем пути в спорте расскажет чемпион Европы по фехтованию на рапирах, призёр чемпионатов мира и Европы, обладатель командного Кубка Мира в составе сборной России Дмитрий Ригин.

К участию приглашаются девочки-учащиеся 3-4 классов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 11.30 всех гостей мастер-класса ждут в фойе филиала Пансиона воспитанниц МО.

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