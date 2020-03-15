15.03.2020 (15:01)

«ЮНАРМИЯ» вошла в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации

«ЮНАРМИЮ» официально признали самым массовым военно-патриотическим детско-юношеским движением страны. Это подтверждает сертификат Книги рекордов Вооруженных Сил России. Документ начальнику Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герою России, летчику-космонавту Роману Романенко вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

Торжественная церемония прошла в Центральном Доме «ЮНАРМИИ» в Лефортово. Замминистра обороны Андрей Картаполов отметил, что по итогам 2019 года Движение объединило около 600 тысяч юношей и девушек со всей страны.

«В первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ!» приняли участие 8 125 юнармейцев. А в финале военно-спортивной игры «Победа-2019» численность юнармейцев впервые достигла 798 человек», - подчеркнул он.

Что касается игры «Победа», то она собирает молодежь не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. Цель этих соревнований – патриотическое воспитание, формирование у молодежи позитивного отношения к службе, пропаганда здорового образа жизни, изучение истории страны и географии родного края.

«Для нас это большая честь – получить такую награду. Достигнутые результаты говорят о том, что Движение популярно и востребовано, что у детей и подростков есть реальный интерес к нашей работе. Впереди у нас много новых проектов, которые позволят ребятам развиваться в творчестве, спорте, современных технологиях и во многом другом», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Движение «ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В настоящее время Движение насчитывает более 650 тысяч детей и подростков.

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