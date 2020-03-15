15.03.2020 (12:00)

В Адмиралтействе провели анализ 4-й этап кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский»

В Адмиралтействе, в Центре Русского Географического общества при Главном командовании ВМФ проанализированы итоги 4-го этапа кругосветной экспедиции, осуществляемой в настоящее время океанографическим исследовательским судном «Адмирал Владимирский»

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания, посвященного анализу 4-го этапа кругосветной экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, - «экспедиция идет по утвержденному плану с декабря 2019 года и завершится в июне 2020 года. Все данные по каждому этапу экспедиции поступают в Адмиралтейство, в Центр Русского Географического Общества, который создан и успешно функционирует при Главном командовании ВМФ России».

Главком ВМФ напомнил, что «отчеты и донесения по выполнению задач участниками кругосветной экспедиции поступают с борта океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» от ее руководителя на борту судна капитана 1 ранга Олега Осипова. Выполнив объем задач 4-го этапа экспедиции, ОИС «Адмирал Владимирский» движется в настоящее время в море Беллинсгаузена для продолжения исследовательских работ».

По информации Адмирала Николая Евменова «Основными задачами четвертого этапа экспедиции являлось выполнение комплексных океанографических работ в Море Беллинсгаузена и проведение памятных мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды, на антарктической станции Беллинсгаузен. Всего, с начала экспедиции, судном пройдено 23 000 миль».

Как было отмечено на совещании Центра Русского Географического Общества в Главном командовании ВМФ в ходе 4-го этапа экспедиции, 27 января 2020 года океанографические исследовательские суда «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к станции Беллинсгаузен.

28 января 2020 года личный состав океанографических исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых на станции Беллинсгаузен. Руководитель кругосветной экспедиции капитан 1 ранга О.Д.Осипов принял участие в видеоконференции с Правительством Российской Федерации. Под руководством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н.Кобылкина на станции был проведен торжественный митинг и прием. Кроме персонала станции и членов экипажей судов в мероприятиях приняли участие президент Эстонии, полярники из Германии, Чили, Китая, Уругвая и Южной Кореи.

Для личного состава океанографических исследовательских судов был организована высадка на берег, где участники экспедиции ВМФ России ознакомились с достопримечательностями и фауной острова. Личный состав океанографического исследовательского судна «Янтарь» совместно с личным составом оис «Адмирал Владимирский» принял участие в торжественном митинге, посвященном 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

На совещании под руководством Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова было особо отмечено, что «Управление навигации и океанографии Министерства обороны представляет Российскую Федерацию в Международной гидрографической организации и принимает участие в работе ее Гидрографической комиссии по Антарктике. В соответствии с международными обязательствами Российская Федерация отвечает за издание 14 навигационных морских карт на акватории морей, омывающих Антарктиду. Анализ изученности антарктических морей показал, что наименее исследованным является тихоокеанский сектор Антарктики. Анализ спутниковых снимков побережья Земли Александра I и острова Ротшильд показал несоответствие фактической и нанесенной на карту береговой черты. Последний раз в данном районе работы проводились в 1997 году зарубежными гидрографами. Исходя из этого, перед российской кругосветной экспедицией ВМФ стояла задача провести исследования, которые бы позволили бы получить точные данные.

Конкретный район работ был определен в границах имеемой навигационной морской карты (INT 9172) с учетом фактической ледовой обстановки. В районе выполнялись промер с использованием многолучевого эхолота, гравиметрическая и магнитная съемка. В соответствии с «Научно-техническим проектом на производство комплексных океанографических исследований ОИС «Адмирал Владимирский» в кругосветной океанографической экспедиции в 2019-2020 годах» было задано выполнить 8700 км съемки рельефа дна. Фактически в районе было выполнено 11525 км промера, при этом в северо-западной части района выполнена площадная съемка рельефа дна. Участникам экспедиции, также, удалось получить данные для корректуры отечественной навигационной морской карты по данному району. Например, были получены данные о том, что район изобилует большим количеством глубоких борозд, оставленных ледниками.

«Еще одной задачей для экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский» стало проведение исследований для уточнения местоположения береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильд. Благоприятные погодные условия и ледовая обстановка позволили определить точные координаты береговой черты острова Ротшильд с использованием радиолокационной станции. Хорошая видимость позволила определить точную высоту основных навигационных ориентиров на острове, в частности пика Энигма и горы, которая не имеет названия», - отмечалось на совещании Центра Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России, которое прошло в Адмиралтействе под руководством Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова.

Участниками совещания были обсуждены этапы 5-го этапа кругосветной экспедиции.

«Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» прибудет в море Беллинсгаузена завтра, 16 марта и продолжит океанографические исследовательские работы. Выражаю уверенность, что профессионализм гидрографов, экипажа позволят в ходе 5-го этапа экспедиции провести исследования так же продуктивно, как они проводились на протяжении 4-х предыдущих этапов», - сказал Адмирал Николай Евменов.



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