15.03.2020 (14:34)

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в открытой научно-практической конференции

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в открытой научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Воспитанницы, суворовцы, нахимовцы, кадеты из всех довузовских общеобразовательных организаций Минобороны России выступили в семи секциях: «Голос героической души народа», «И слово – оружие!», «Искусство в деле защиты страны», «Все для фронта, все для Победы!», «Память поколений», «Географическая наука – победе!», «История Отечества через историю семьи».

На суд независимого жюри были представлены итоги увлекательной и серьезной исследовательской работы: внешним экспертам предстояло изучить более 200 научно-исследовательских проектов. Защита проектов седьмой секции «История Отечества через историю семьи» состоялась

в Музее Победы на Поклонной горе.

Итоги увлекательной и серьезной исследовательской работы впечатлили экспертов. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки и проведения исследований на заданную тему. По итогам работы каждый участник получил сертификат.

По окончании защиты проектов для всех участников конференции состоялась экскурсия по Музею Победы.

Творческая встреча с известными людьми стала мероприятием, завершающим научно-практическую конференцию «Знамя Победы – наука!», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая собрала более 200 участников из всех довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

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