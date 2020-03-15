15.03.2020 (14:11)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО стартовал второй этап конкурса «Авиадартс-2020»

В рамках международного конкурса «АрМИ-2020» на территории Курской области и г. Санкт-Петербурга начался второй этап соревнований по воздушной выучке авиационных экипажей Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Участники армейского этапа соревнований – летные экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, которые показали лучшие результаты в отборочном туре на базе авиационных соединений и воинских частей объединения, дислоцированных в Воронежской, Курской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской областей и республике Карелия. На оперативные аэродромы для участия в конкурсе прибыли сверхзвуковые сверхманевренные истребители Су-35С, истребители Су-30СМ и Су-27, а также разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, ударные Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-24, транспортно-боевые Ми-8.

Конкурс будет проводиться в 3 этапа. На первом этапе – военнослужащие сдадут нормативы по физической подготовке. К сдаче привлекаются основные и резервные экипажи. Второй этап включает в себя полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, а также отработку техники пилотирования. На заключительном этапе летчики продемонстрируют свое профессиональное мастерство в ходе боевого применения по наземным целям с использованием неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек.

Команды, набравшие по итогу армейского этапа наибольшее количество очков, будут представлять интересы Западного военного округа на всеармейском этапе конкурса Армейских Международных Игр.

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