15.03.2020 (13:52)

Военнослужащие 201-й военной базы навестили ветерана Великой Отечественной войны

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Голикова.

Голиков Николай Петрович в 1942 году закончил военное Артиллерийское училища и был направлен на Северо-Западный фронт. Свое первое боевой крещение Николай принял в декабре 1942 года, под Старой Русской в Новгородской области. За мужество и героизм был награжден медалью «За боевые заслуги». С боями дошёл до Балтийского моря, где в мае 1945 года встретил Победу».

Также навестить фронтовика с цветами и сладким подарком прибыли ветераны 201 военной базы и воины интернационалисты, принимавшие участие в афганской войне, а под окнами дома, где проживает ветеран музыканты военного оркестра сыграли такие композиции, как: марш «Прощание славянки», «День Победы», «Все выше», «Белорусский вокзал».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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