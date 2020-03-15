15.03.2020 (13:23)

Пункт оцифровки проекта «Дорога памяти» на российской военной базе в Киргизии посетило более 1000 человек

С момента открытия пункта оцифровки на Объединений российской военной базе «Кант» более 1000 человек принесли и оцифровали фотографии и письма своих родственников времен Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Дорога памяти» военнослужащие российской военной базы продолжают сбор фотографий и историй фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Всего в Великой Отечественной войне приняли участие 362 200 жителей Киргизской ССР, в том числе 1395 женщин. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, 74 выходца уроженца Киргизии были удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Талгат Бегельдинов стал дважды Героем. 21 кыргызстанец стал полным кавалером ордена Славы.

Справочно:

Объединенная российская авиационная база "Кант", дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



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