15.03.2020 (12:57)
Под Самарой в мотострелковом соединении ЦВО прошел турнир по мини-футболу
В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих.
В чемпионате приняли участие 6 команд, представлявших свои воинские подразделения. Игры проходили в 2 тайма по 15 минут. По итогам турнира первое место заняла команда артиллерийского подразделения, второе – мотострелкового, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.
Соревнования по мини-футболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.
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