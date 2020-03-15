15.03.2020 (12:57)

Под Самарой в мотострелковом соединении ЦВО прошел турнир по мини-футболу

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих.

В чемпионате приняли участие 6 команд, представлявших свои воинские подразделения. Игры проходили в 2 тайма по 15 минут. По итогам турнира первое место заняла команда артиллерийского подразделения, второе – мотострелкового, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.

Соревнования по мини-футболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.

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