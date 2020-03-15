15.03.2020 (12:38)
Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота исполнился 101 год
Ленинградская военно-морская база Балтийского флота отмечает 101-ую годовщину со дня образования объединения.
По итогам 2019 учебного года Ленинградская военно-морская база (ЛенВМБ), которой командует контр-адмирал Вячеслав Родионов, признана лучшим корабельным объединением флота.
В настоящее время в ее состав входят корабельные соединения, учебные подразделения и воинские части, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Важнейшими задачами, стоящими перед моряками Ленинградской ВМБ в современных условиях, являются подготовка экипажей и ввод в строй новейших кораблей, поступающих на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.
Моряки Ленинградской ВМБ обеспечивают все мероприятия, связанные с морской жизнью города Санкт-Петербург: визиты иностранных военных и учебных кораблей, парады, праздники и регаты. Корабли Ленинградской ВМБ, ежегодно выстраивающиеся на Неве в линию парада в канун празднования Дня ВМФ, стали своеобразной визитной карточкой Санкт-Петербурга и Главного военно-морского парада.
Сегодня в Кронштадте, где с 2008 года базируется штаб Ленинградской ВМБ, проходят торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.
В преддверии праздника командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручил флотскому объединению Боевое знамя нового образца и соответствующую грамоту Президента России.
Справочно:
Ленинградская военно-морская база создана Приказом по флоту Балтийского моря от 15 марта 1919 года №117. В соответствии с данным приказом Морские силы Петрограда были преобразованы в Петроградскую морскую базу. Летом 1919 г. экипажи миноносцев «Гавриил» и «Азард» вместе с подводной лодкой «Пантера» открыли боевой счет базы, потопив подлодку Л-55 и эсминец «Виттория» ВМС Великобритании.
Во время Великой Отечественной около 100 тыс. военных моряков сражались на различных участках Ленинградского фронта. В 1941-1944 гг. корабли и катера Ленинградской ВМБ участвовали в десантных операциях в районах Стрельны, Петергофа, на Ладожском озере, в Выборгском и Нарвском заливах.
В послевоенные годы основной задачей Ленинградской ВМБ стала подготовка экипажей и ввод в строй новых кораблей, поступающих на вооружении ВМФ.