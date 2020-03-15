15.03.2020 (12:21)

В Тамбовской области завершилась первая тренировка по тактической стрельбе команды Западного военного округа

Подразделения специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа провели первую тренировку по тактической стрельбе в Тамбовской области.

Вновь созданное подразделение примет участие в составе 20 команд из соединений специального назначения, разведывательных подразделений, а также команды от Росгвардии и ФСБ России на чемпионате Западного военного округа.

Особенностью чемпионата в этом году станет привлечение к конкурсу большого количества офицерских команд от разведывательных подразделений общевойсковых соединений округа. Это сделано с целью популяризации стрелковой дисциплины.

Для стрельбы конкурсанты используют штатное оружие и боеприпасы, находящиеся на вооружении разведывательных подразделений. Как правило, это автомат АК-74М, пистолеты Макарова или Ярыгина, но правила состязаний допускают и другие варианты.

Отличием тактической стрельбы от выполнения упражнений стрельб является необходимость выбора и эффективного применения оружия в сочетании со всеми факторами боя, действующими как на стрелка, так и на противника. Исходя из поражаемой цели и действий противника, участник соревнования должен максимально эффективно применить выбранное оружие, постоянно взаимодействуя с остальными бойцами подразделения и прикрываясь рельефом местности, укрытиями, средствами индивидуальной и групповой защиты.

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