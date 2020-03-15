15.03.2020 (11:44)

Юбилейными медалями наградили ветеранов в Республике Алтай

Представители Военного комиссариата и администрации Республики Алтай в торжественной обстановке вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко совместно с юнармейцами, представителями штаба Юнармии по городу Горно-Алтайск и военного комиссара города Андрея Ситникова наградили ветеранов и тружеников тыла, проживающих в республике. К каждому из ветеранов сотрудники администрации и военного комиссариата приходили лично и в торжественной обстановке вручали медали.

"Для нас большая честь поздравить наших заслуженных земляков лично. Мы всегда будем помнить и благодарить наших ветеранов за их военные и трудовые подвиги" - отметил Андрей Ситников.

Всего в Республике проживают 46 ветеранов, 21 из них в городе Горно-Алтайск.



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