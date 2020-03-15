15.03.2020 (11:19)

Военнослужащие 201-й военной базы оказали помощь ветерану труда из города Душанбе

Военнослужащие 201 военной базы оказали благотворительную помощь Журавской Раисе Павловне - пенсионерке, ветерану труда, проживающему в Душанбе.

В связи с тяжелым жизненным положением пенсионерка обратилась за помощью в 201 российскую военную базу. Командование базы в кратчайшие сроки рассмотрели просьбу пенсионерки и через несколько дней к ней выехали военнослужащие соединения для оказания благотворительной помощи.

Военнослужащие передали женщине набор с продуктами, который включал в себя различные крупы, сгущенку, мясо, сахар и др. Всего было передано свыше 80 килограмм продуктов. А также пенсионерке был передан комплект теплой одежды, собранной женским советом 201 военной базы.



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