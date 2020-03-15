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15.03.2020 (10:53)

Более 500 артиллеристов ЗВО отстрелялись на полигоне в Нижегородской области

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области прошли артиллерийские стрельбы соединений гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках проведения соревнований командиров батарей имени маршала артиллерии В.М. Михалкина.

В рамках стрельб артиллеристы выполнили более 30 групповых и индивидуальных нормативов. В соревновании приняло участие 4 батареи на базе гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Особое внимание в ходе стрельб уделялось маскировке огневых позиций и выполнению противоогневых маневров после каждого залпа. Артиллеристы поразили более 1000 мишеней на дальности от 8 до 15 километров.

Всего в стрельбах приняло участие более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе гаубичные самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С».

Пресс-служба Западного военного округа
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