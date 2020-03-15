15.03.2020 (11:59)

Артиллеристы Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы с использованием БПЛА

На Балтийском флоте в рамках планового лагерного сбора артиллерийских подразделений армейского корпуса и соединения морской пехоты флота прошли боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика» на полигоне в Калининградской области. Для корректировки огня артиллерийских дивизионов были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим силы условного противника. Артиллеристы флота выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.

Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующих живую силу и военную технику условного противника, а также для оценки обстановки, были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов. В результате применения беспилотной авиации существенно повысилась точность определения координат целей, и, как следствие, эффективность решения огневых задач артиллерийскими расчетами. В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 15 единиц военной техники.

В ходе полевого выхода, который продлится до конца месяца, артиллеристам еще предстоит выполнить свыше 50 огневых задач различной направленности. Стрельбы будут производится в составе батарей и дивизионов. В лагерных сборах задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники - реактивные системы залпового огня "Град", артиллерийские орудия «Гиацинт», самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», самоходные артиллерийские орудия «Нона», установки противотанковых управляемых ракет, противотанковые ракетные комплексы, а также другое артиллерийское вооружение.



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