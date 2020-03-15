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15.03.2020 (10:36)

В Центральном военном округе стартовал окружной этап конкурса «Саянский марш-2020»

На базе центра горной подготовки Центрального военного округа «Ергаки» в Красноярском крае стартовал окружной этап Всеармейского конкурса горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш-2020».

В рамках конкурса военнослужащим предстоит искать пострадавшего в лавине, спускаться на лыжах по склону в связках, вести разведку целей, поднимать пострадавшего по склону и вести стрельбу в составе группы. Для усложнения условий стрельб огневое поражение мишеней будет вестись одновременно на ограниченном участке местности. Данный тактический эпизод позволит погрузить конкурсантов в условия реального боя.

Общая протяженность соревновательной трассы - 50 километров с набором высоты до 2 тыс. метров. Первые 25 километров с преодолением части конкурсных препятствий приходятся на стартовый день, затем предусмотрена организация плановой ночёвки в условиях горно-лесистой местности. Остаток маршрута с серией не менее сложных препятствий «форсируется» в финишный день.

За право выхода в следующий этап соревнуются команды Центрального военного округа из Самарской и Новосибирской областей, а также Кызыла, Чебаркуля и 201 военной базы.

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» создан в 2014 году. Он расположен в предгорьях Западного Саянах на высоте 1350 метров над уровнем моря.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Саянский марш , АрМИ
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