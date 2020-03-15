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15.03.2020 (10:28)

Военный комиссар Башкирии провел урок мужества среди учащихся средних-специальных образований

В Республике Башкортостан под руководством военного комиссара г. Уфа состоялась республиканская многоуровневая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Темой конференции стал: "Трудовой подвиг народов Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Во время мероприятия состоялся разговор учащихся школ с приглашенными ветеранами, которые рассказали школьникам о событиях войны. В конце встречи ветеранам вручили цветы и ценные подарки. Конференция завершилось концертом.

Военный комиссар региона отметил важность достоверной передачи всей истории войны. Также в мероприятии приняли участие представители администрации города и общественных организаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
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