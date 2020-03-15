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15.03.2020 (10:03)

Архиерей Душанбинской и Таджикистанской епархии посетил 201-ю Российскую военную базу

Правящий архиерей Душанбинской и Таджикистанской епархии Владыка Павел посетил 201-ю Российскую военную базу.

Архиерей провел с военнослужащими беседу о значимости Великого поста и в напутственном слове рассказал, как постится в условиях прохождения военной службы. Он выделил воздержание от сквернословия, вредных привычек, осуждения и разного рода увеселений и указал на то, что это плоды духовного труда и пост, прежде всего, это подвиг духа. Также архиерей напомнил военнослужащим о возможности посещать святой храм, исповедоваться и причащаться.

По завершению мероприятия Владыка Павел благословил военных и пожелал Божией помощи в несении службы Отечеству и вместе с окормляющим воинскую часть, иереем Романом Чебоненко посетили храм Иверской иконы Божией Матери, расположенный на территории военной базы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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