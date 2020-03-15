15.03.2020 (09:02)

В авиационном объединении ЦВО пройдет 2 этап конкурса на лучшего специалиста гидрометеорологической службы

Специалисты гидрометеорологических служб объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа в рамках второго этапа конкурса определят лучшего метеоролога.

Специалисты отработают нормативы по развертыванию метеорологических станций ПМС-70 и ПМС-72, проведут зондирование атмосферы и разработают прогноз гидрометеорологической обстановки для заданного района с использованием различных исходных данных. Точность прогноза станет главным критерием при определении победителя конкурса.

Кроме того, в рамках состязаний судейская комиссия проверит теоретическую подготовку специалистов гидрометеорологических служб.

В конкурсе примут участие около 50 военнослужащих из 15 воинских частей.

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