15.03.2020 (08:37)

В Учебном центре военной полиции во Владикавказе более 150 специалистов освоили программу подготовки миротворческих подразделений

В Учебном центре военной полиции Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялся выпуск около 150 курсантов, прошедших обучение по методике подготовки миротворческих подразделений.

Военные полицейские прошли специальную подготовку для выполнения задач в Сирии. В рамках спецкурса они получили компетенции для работы как на территории России, так и за пределами РФ, прошли обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.

Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

Завершив курсы подготовки, военнослужащие получили сертификаты военного полицейского, дающие право на применение специальных средств и нелетального оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице