Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.03.2020 (08:35)

С начала текущего года беспилотная авиация ЮВО провела в небе более 400 часов

Более 400 часов провели в небе беспилотные летательные аппараты (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) с начала текущего года. Это почти на 15% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Повышение интенсивности полетов связано с привлечением БЛА практически на все мероприятия боевой подготовки войск округа, проводимые с начала текущего года. В частности, беспилотники применялись во время боевых стрельб на этапе слаживания отделений, а также на занятиях по вождению боевых машин.

Также БЛА используются во время тактических учений с артиллеристами, при проведении тренировок в рамках полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки, регулярно применяются для ведения разведки и корректирования огня, контроля и объективной оценки обучаемых подразделений.

Ранее с БЛА были проведены регламентные работы, при этом, помимо плановых работ по техническому обслуживанию, некоторые образцы техники прошли модернизацию, в результате которой были оборудованы улучшенными приборами ночного видения, тепловизорами и другой специальной аппаратурой.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военные психологи ЮВО обучают под Волгоградом военнослужащих стрессоустойчивости в полевых условиях
Военнослужащие ЮВО подтвердили готовность к выполнению задач в горах Абхазии
С расчетами С-300 «Фаворит» и «Панцирь» ЮВО проведено учение по сопровождению и уничтожению воздушных целей
Силы поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю

Метки:
Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false