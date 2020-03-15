15.03.2020 (08:35)

С начала текущего года беспилотная авиация ЮВО провела в небе более 400 часов

Более 400 часов провели в небе беспилотные летательные аппараты (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) с начала текущего года. Это почти на 15% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Повышение интенсивности полетов связано с привлечением БЛА практически на все мероприятия боевой подготовки войск округа, проводимые с начала текущего года. В частности, беспилотники применялись во время боевых стрельб на этапе слаживания отделений, а также на занятиях по вождению боевых машин.

Также БЛА используются во время тактических учений с артиллеристами, при проведении тренировок в рамках полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки, регулярно применяются для ведения разведки и корректирования огня, контроля и объективной оценки обучаемых подразделений.

Ранее с БЛА были проведены регламентные работы, при этом, помимо плановых работ по техническому обслуживанию, некоторые образцы техники прошли модернизацию, в результате которой были оборудованы улучшенными приборами ночного видения, тепловизорами и другой специальной аппаратурой.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице