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15.03.2020 (08:33)

Военные психологи ЮВО обучают под Волгоградом военнослужащих стрессоустойчивости в полевых условиях

Военные психологи соединения Южного военного округа (ЮВО) обучают военнослужащих новым методам психологической саморегуляции в ходе полевых выходов в Волгоградской области при подготовке к несению службы с оружием (боевое дежурство, караульная служба, суточный наряд).

С личным составом, заступающим на боевое дежурство, психологи проводят практические занятия по обучению психологическим приемам, в ходе которых военнослужащие тренируются самостоятельно восстанавливать свое психологическое состояние с помощью нервно-мышечной релаксации.

Также военнослужащих ЮВО обучают специальной дыхательной гимнастике, а именно – мобилизирующему и успокаивающему дыханию.

Данные упражнения не требуют специального оборудования, а время, необходимое для их выполнения составляет 5-6 минут. Данные методики позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние военнослужащего, помогают справиться с тревожностью, депрессией, а также усталостью и апатией.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Психологи
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