15.03.2020 (07:39)

В Республике Бурятия представители соединений ВВО провели со школьниками беседы на тему «Движение Юнармии»

Представители танкового соединения и соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, провели информационные беседы на тему «Движение Юнармии» с учащимися подшефных школ.

Офицеры рассказали ребятам о значимости и ответственности кандидатов, вступивших в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, об истории его создания и в каких мероприятиях ребята смогут принимать участие, вступив в ряды «Юнармии».

Также во время встреч школьникам рассказали о буднях военнослужащих воинских частей, на территории которых прошли встречи, особенностях военной профессии, перспективах военной карьеры, а также разъяснили школьникам порядок поступления в вузы Минобороны России.

Всего в мероприятии приняло участие более 100 учеников Республиканской Кадетской школы интернат и учащихся 9 классов школы № 47.

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