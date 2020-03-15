15.03.2020 (07:32)
В Бурятии завершился конкурс профессионального мастерства с военными инженерами ВВО «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»
В Республике Бурятия завершился второй отборочный этап конкурсов подразделений инженерных войск Восточного военного округа «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».
В ходе состязаний военнослужащие проявили свое мастерство при выполнении специальных задач на военной технике, отрабатывая действия по проведению инженерной разведки местности, в том числе на наличие минных заграждений, уничтожению различных взрывных устройств.
Специалисты инженерных войск с использованием путепрокладчиков БАТ-2 выполнили восстановление участка колонного пути и на время произвели засыпку траншеи, ранее оборудованной расчетами машин для отрывки котлована МДК.
Также расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 переместили по 4 бревна, установив их в заранее подготовленные выемки, что требует от военнослужащих высочайших профессиональных навыков в управлении штатной техникой.
Помимо этого, военнослужащие выполнили развертывание на время механизированных мостов из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.
Лучшие расчеты по итогам конкурса представят свое объединение на окружном этапе конкурса.