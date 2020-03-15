Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.03.2020 (07:32)

В Бурятии завершился конкурс профессионального мастерства с военными инженерами ВВО «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

В Республике Бурятия завершился второй отборочный этап конкурсов подразделений инженерных войск Восточного военного округа «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

В ходе состязаний военнослужащие проявили свое мастерство при выполнении специальных задач на военной технике, отрабатывая действия по проведению инженерной разведки местности, в том числе на наличие минных заграждений, уничтожению различных взрывных устройств.

Специалисты инженерных войск с использованием путепрокладчиков БАТ-2 выполнили восстановление участка колонного пути и на время произвели засыпку траншеи, ранее оборудованной расчетами машин для отрывки котлована МДК.

Также расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 переместили по 4 бревна, установив их в заранее подготовленные выемки, что требует от военнослужащих высочайших профессиональных навыков в управлении штатной техникой.

Помимо этого, военнослужащие выполнили развертывание на время механизированных мостов из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.

Лучшие расчеты по итогам конкурса представят свое объединение на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
День открытых дверей состоялся в Уссурийском суворовском военном училище
В соединениях ВВО в Бурятии состоялись «Дни национальной кухни»
Специалисты радиосвязи Владимирского объединения РВСН развернули аппаратные связи в ходе проведения конкурса «Уверенный прием-2020»
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва прибыли в Кемерово

Метки:
АрМИ , Инженерная формула , Безопасный маршрут , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false