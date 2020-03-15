15.03.2020 (07:15)

День открытых дверей состоялся в Уссурийском суворовском военном училище

В Уссурийском суворовском военном училище состоялся День открытых дверей. Родителям с детьми и гостям была представлена возможность пройти на территорию училища.

В ходе мероприятия состоялась встреча с командованием училища в киноконцертном зале, где для поступающих в Уссурийское суворовское военное училище и их родителей прошло собрание с показом презентации об условиях приема в училище, продемонстрирован видеофильм об истории училища, порядок прохождения медицинской комиссии для поступления в СВУ.

Всем желающим представлена возможность задать вопросы по тематике мероприятия.

После собрания была проведена экскурсия по территории училища, ознакомление с жизнью и бытом воспитанников, распорядком дня, нормами обеспечения и учебно-материальной базой.

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