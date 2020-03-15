15.03.2020 (07:13)

В соединениях ВВО в Бурятии состоялись «Дни национальной кухни»

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, накануне, в рамках продовольственного обеспечения, прошли «Дни национальной кухни».

Военнослужащие узнали, что бурятские традиционные блюда по большей части основаны на мясных, мучных и молочных продуктах. На линии раздачи персонал столовых в национальных нарядах приготовил солдатам бухлер – суп из отварного мяса и картофеля, буузы- рубленое мясо в завернутом тесте, а также сладкие бовы в сочетании с молочным чаем.

Бойцам удалось проникнуться культурными и историческими обычаями и традициями Бурятии, а также попробовать национальные деликатесы, которые отличаются особым колоритом.

В будние дни военнослужащих кормят также вкусно и разнообразно, но более привычными блюдами: супами, мясными и рыбными котлетами, макаронами, рисом, картофельным пюре.

Кроме того, на специальных стойках можно самостоятельно собрать салат из свежих и консервированных овощных нарезок и соусов. Кроме того, практически каждый день солдатам выдают фрукты, а также печенье или конфеты к чаю. В зимний период в рацион добавляют сало, лук и чеснок.

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