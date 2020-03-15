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15.03.2020 (06:29)

Три малых противолодочных корабля ТОФ провели рейдовое противолодочное учение у побережья Владивостока

Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского Флота в районе Владивостока провели рейдовое противолодочное учение в ходе которого отрабатывались действия экипажей кораблей по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В учении были задействованы малые противолодочные корабли (МПК) «Кореец», «Метель», «Советская Гавань», одна из дизельных подводных лодок Приморского объединения и противолодочный вертолёт морской авиации ТОФ.

 МПК по вводной осуществляли противолодочный дозор на подходах к главной базе Тихоокеанского флота. Для поиска субмарины противолодочники использовали подкильные гидроакустические станции и данные, полученные от палубного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.  После установления контакта с субмариной и её классификации корабли условно применили по ней противолодочное оружие.

Ранее противолодочное учение по защите главной базы провела тактическая группа кораблей в которую входили корветы «Совершенный» и «Громкий».

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка , Корабли
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