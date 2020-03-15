15.03.2020 (06:25)

БДК Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» в Японском море выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям

В акватории Японского моря в рамках отработки элементов второй курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.

В ходе учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля БДК провёл артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из 57-мм артиллерийских установок АК-725.

Далее в полигоне корабль отработал противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины.

Также экипаж провел учение по обеспечению безопасности стоянки корабля на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.

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