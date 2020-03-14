14.03.2020 (23:00)

В Центральном военно-морском музее ветеранам Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вручены памятные медали

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого состоялась церемония вручения 180 ветеранам Адмиралтейского района Санкт-Петербурга памятных медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Открыла церемонию заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Диана Чапурина: «Праздник 75-летия Победы – священная дата, которая связывает общей памятью все поколения нашей страны. Мы гордимся силой и мужеством нашего народа», - сказала Диана Александровна.

Торжественную часть завершил концерт, в котором прозвучали песни военных лет.

«2020-й год в России – год памяти и славы. Мы должны сделать все в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», - сообщил директор Музея Руслан Нехай по окончании церемонии.

Указом Президента РФ учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», которой будут удостоены все ветераны Великой Отечественной войны и все приравненные к ним категории лиц.

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