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14.03.2020 (22:30)

Пять девушек выпускного курса Военно-Морского Политехнического Института проходят практику на Северном флоте

Пять девушек выпускного курса Военно-Морского Политехнического Института Военного Учебно-Научного Центра ВМФ проходят практику по специальности на Северном флоте.

Это девушки, первого набора, которые, спустя 5 лет учебы, в этом году выпустятся из Института и продолжат службу в Военно-Морском Флоте по избранной специальности «Системы автоматизации управления ВМФ».

Девушки проходят практику в главное базе Северного флота, выполняя функции дублеров дежурных смен, а также участвуя в тренировках по специальности. Программа практики включает, также,  посещение узла связи и  командного пункта Северного флота,  изучение руководящих документов по организации службы.

Как отметил начальник Военно-Морского Политехнического Института капитан 1 ранга Ильяс Шигапов: «За период обучения в институте девушки проявили настойчивость и по-настоящему флотское упорство в получении знаний. Практика на Северном флоте – возможность проверить свои силы, ближе познакомиться со своей специальностью на одном из самых современных флотов ВМФ России. Уверен, что, по окончании практики, 27 марта, девушки приобретут уверенность в себе и в той подготовке, которую они прошли в стенах своего родного учебного заведения».

По информации капитана 1 ранга Ильяса Шигапова в настоящее время в Военно-Морском Политехническом Институте проходят обучение 41 девушка. В этом году поступили 11. Конкурс для поступающих довольно высокий. Это говорит о том, что служба в ВМФ России продолжает оставаться высокопрестижной.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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