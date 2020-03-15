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15.03.2020 (02:00)

В Военно-воздушной академии начала работу конференция по тематике беспилотной авиации

На базе факультета беспилотной авиации Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» начала работу II Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Беспилотная авиация: состояние и перспективы развития».

В работе конференции принимают участие около 90 организаций, делегировавших более 120 очных участников – это исследовательские институты, высшие учебные заведения, военные и гражданские организации (учреждения) и предприятия промышленности, являющиеся ведущими в области производства, исследования, обслуживания и перспективных разработок беспилотных авиационных систем (комплексов).

Работа на конференции организована по 4 научным направлениям: особенности геоматики в задачах воздушной разведки  комплексами с беспилотными летательными аппаратами; перспективы развития беспилотной авиации при выполнении боевых и специальных задач; перспективы развития комплексов с БПЛА, систем и средств технической эксплуатации; а также комплексы с БПЛА в системе вооружения войск радиоэлектронной борьбы.

В рамках деловой программы конференции проводятся три «круглых стола» по следующим направлениям: подготовка специалистов беспилотной авиации силовых структур; подготовка беспилотной авиации к применению при выполнении боевых и специальных задач; разработка, испытания и эксплуатации комплексов с БПЛА.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС , Конференции
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