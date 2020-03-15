15.03.2020 (01:00)
В Амурской области прошли командирские полеты на самолетах Ту-95мс
В Амурской области в соединении дальней авиации прошли командирские полеты, в которых принял участие руководящий состав авиационного соединения, полка, эскадрилий.
Мероприятие прошло под руководством врио командира соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.
Во время выполнения полетных заданий экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали полеты на малых высотах, в сложных метеоусловиях, преодоление системы ПВО условного противника.
Особенность командирских полетов заключается в том, что задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения заданий для последующего обучения молодого летного состава.
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