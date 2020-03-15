Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.03.2020 (01:00)

В Амурской области прошли командирские полеты на самолетах Ту-95мс

В Амурской области в соединении дальней авиации прошли командирские полеты, в которых принял участие руководящий состав авиационного соединения, полка, эскадрилий.

Мероприятие прошло под руководством врио командира соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

Во время выполнения полетных заданий экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали полеты на малых высотах, в сложных метеоусловиях, преодоление системы ПВО условного противника.

Особенность командирских полетов заключается в том, что задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения заданий для последующего обучения молодого летного состава.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели первые контрольные стрельбы в Воронежской области
Воспитанники амурского кадетского корпуса посетили авиационный полк дальней авиации
Десантники из Приморья отработали тактические действия в условиях действия ДРГ условного противника
Расчеты ПВО впервые провели боевые стрельбы под Оренбургом

Метки:
Дальняя авиация , Авиация , Самолеты , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false