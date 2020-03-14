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14.03.2020 (17:38)

В Минусинске прошёл этап строевого смотр-конкурса среди курсантов военно-патриотических клубов

В Минусинске в молодежном центре «Защитник» прошел зональный этап строевого смотр-конкурса среди воспитанников военно-патриотических объединений Красноярского края.

В конкурсе приняли участие учащиеся и студенты в возрасте от 14 до 18 лет, являющиеся курсантами военно-патриотических клубов.

Конкурс проходил в два этапа – по муниципальному и зональному принципу. Лучшие в своих муниципалитетах участники клубов южных районов Красноярского края приехали в Минусинск, чтобы выбрать будущих участников краевой коробки.

По результатам отбора победителями стали 10 человек, которые 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут участие в юбилейном параде и пройдут в составе краевой коробки по центральной площади Красноярска.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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