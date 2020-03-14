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14.03.2020 (17:34)

В Саранске прошел военизированный кросс «Штурм-13»

В Саранске прошёл военизированный кросс «Штурм-13» среди команд высших и средних профессиональных учебных заведений, войсковых частей и организаций Министерства обороны, дислоцирующихся на территории Республики Мордовия.

Военный комиссар региона Игорь Тихомиров открыл соревнования и пожелал участникам честной борьбы.

Участники и гости соревнований увидели современное вооружение, экипировку военнослужащих, поучаствовали в военно-патриотических викторинах, кроссе, стрельбе из пневматической винтовки и покушали настоящую солдатскую кашу на развернутой полевой кухне.

Кроме того, все желающие смогли поделиться информацией о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны на мобильном пункте по сбору сведений в рамках проекта Минобороны России «Дорога Памяти», развернутом сотрудниками военного комиссариата Республики Мордовия.

Победители военизированного кросса были награждены грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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