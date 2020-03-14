14.03.2020 (16:46)

Командующий Северным флотом открыл турнир по русскому бильярду

Сегодня, в городе Североморске стартовал открытый турнир на кубок командующего Северным флотом по русскому бильярду. Соревнования традиционно проходят в бильярдном клубе «Лев».

Открытие турнира провёл командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, он пожелал участникам спортивной удачи и отметил, что бильярд – это интеллектуальная игра, требующая точности расчётов и логического мышления, т.е. тех качеств, которые свойственны военно-морским офицерам.

Право первого символического удара по пирамиде из бильярдных шаров было предоставлено вице-адмиралу Александру Моисееву.

В турнире принимают участие 39 человек из различных гарнизонов Северного флота. Они играют на семи столах по правилам русского бильярда. Каждый розыгрыш длится в среднем около получаса. Для выхода в следующий тур спортсмену необходимо победить соперника как минимум дважды.

Победителей и призёров, как в личном, так и в командном первенстве, ждут медали и кубки.

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