14.03.2020 (16:31)

Чемпион мира по боксу Рой Джонс посетил строящийся Главный храм Вооруженных сил РФ

Знаменитый американский боксер Рой Джонс посетил строящийся Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке Патриот, где отдал долг памяти бойцам Красной Армии, погибшим в Великой Отечественной войне.

Храм строится в ознаменование 75-й годовщины Победы в самой кровопролитной в истории человечества войне», - отметил он.

«Я вижу, что российский народ отдает долг памяти своим отцам и дедам, отдавшим жизни за будущие поколения и мир во всем мире". «Этим Россия отличается от некоторых других стран, где уничтожаются памятники воинам-освободителям, где забывается и умышленно искажается мировая история», - сказал Рой Джонс.

«Считаю очень правильным оставить такую серьезную память. Это поможет объединить и сохранить на долгие века память миллионов человек о своих родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу», - сказал Джонс.

Настоятель главного храма владыка Стефан показал Джонсу уже готовый нижний храм и баптистерий, где будут проходить таинство крещения молодые воины. Он сообщил, что освящение нижнего храма состоится в канун Дня Победы.

Представители Военно-строительного комплекса Минобороны России, духовенства, специалисты по церковному искусству и реставрации рассказали о размерах строящегося храма, строительных особенностях и применении уникальных архитектурных решений, об изготовлении элементов внутреннего и внешнего убранства.

Ему также рассказали о том, что за 75 лет со дня победы Храм будет первым храмом и культовым сооружением, посвященным победе в Великой Отечественной войне, построенным в России.

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