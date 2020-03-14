14.03.2020 (16:16)

Акцию «Трезвый водитель» провели сотрудники ВАИ в 201 военной базе

Военная автоинспекция 201 военной базы провела профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на предотвращение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе мероприятия была осуществлена проверка на дорогах военнослужащих водителей транспортных средств при помощи современного прибора Юпитер-К. А также была проведена проверка организации предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра.

Для водителей военной автоинспекцией были организованы инструкторско-методические занятия и просмотр профилактических фильмов с последствиями управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Основными задачами акции являются контроль проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей, проводимых медицинскими подразделениями воинских частей и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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