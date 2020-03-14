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14.03.2020 (16:05)

Подразделения обеспечения и охраны Тейковского соединения РВСН отработают вводные по отражению нападений

В Ивановской области подразделения обеспечения и охраны Ракетных войск стратегического назначения отработают вводные по отражению нападений условного противника на полевые позиции в ходе проведения полевых выходов.

Подразделения охраны и обороны, материального и медицинского обеспечения, связи, технического контроля отработают вопросы выхода на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и охранения, а также отработают вводные по отражению нападения.

В ходе полевых выходов также запланированы практические занятия, тренировки и вводные, предполагающие действия по отражению нападения наземного и воздушного противника, организации  взаимодействия с другими воинскими частями.

К мероприятиям будут привлечены все воинские части и подразделения обеспечения и охраны Тейковского ракетного соединения.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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