14.03.2020 (16:05)

Подразделения обеспечения и охраны Тейковского соединения РВСН отработают вводные по отражению нападений

В Ивановской области подразделения обеспечения и охраны Ракетных войск стратегического назначения отработают вводные по отражению нападений условного противника на полевые позиции в ходе проведения полевых выходов.

Подразделения охраны и обороны, материального и медицинского обеспечения, связи, технического контроля отработают вопросы выхода на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и охранения, а также отработают вводные по отражению нападения.

В ходе полевых выходов также запланированы практические занятия, тренировки и вводные, предполагающие действия по отражению нападения наземного и воздушного противника, организации взаимодействия с другими воинскими частями.

К мероприятиям будут привлечены все воинские части и подразделения обеспечения и охраны Тейковского ракетного соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице