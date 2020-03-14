14.03.2020 (15:29)
Специалисты радиосвязи Владимирского объединения РВСН развернули аппаратные связи в ходе проведения конкурса «Уверенный прием-2020»
В ракетных соединениях Владимирского объединения Ракетных войск стратегического назначения проходит отборочный этап конкурса «Уверенный прием».
В ходе проведения соревнований специалисты подразделений связи РВСН отработают задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки.
Основное внимание уделяется выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления, работе по приему радиограмм на слух, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.
Кроме того, оценивается специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.
Кроме того, специалисты связи РВСН проявят свое профессиональное мастерство на пунктах управления связи, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.
Финальный этап конкурса среди специалистов радиосвязи РВСН пройдет в мае-июне в г.Переславль-Залесский (Ярославская область).