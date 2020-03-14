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14.03.2020 (15:29)

Специалисты радиосвязи Владимирского объединения РВСН развернули аппаратные связи в ходе проведения конкурса «Уверенный прием-2020»

В ракетных соединениях Владимирского объединения Ракетных войск стратегического назначения проходит отборочный этап конкурса «Уверенный прием».

В ходе проведения соревнований специалисты подразделений связи РВСН отработают задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки.

Основное внимание уделяется выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления, работе по приему радиограмм на слух, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Кроме того, оценивается специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.

Кроме того, специалисты связи РВСН проявят свое профессиональное мастерство на пунктах управления связи, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

Финальный этап конкурса среди специалистов радиосвязи РВСН пройдет в мае-июне в г.Переславль-Залесский (Ярославская область).

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Уверенный прием , АрМИ , РВСН
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