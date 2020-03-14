Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.03.2020 (15:08)

Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва прибыли в Кемерово

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, преодолели более 4,5 тыс.км. и прибыли в город Кемерово.

Участники уникального перехода приняли участие в торжественном митинге, на котором были организованы военно-патриотические акции «Все для фронта, все для Победы» и «Военная служба по контракту - твой выбор!».

Также на мероприятии присутствовали студенты, ветераны Вооруженных Сил, местные жители и гости столицы Кузбасса. Особый интерес у посетителей акции вызвала представленная на площади техника, на которой военнослужащие преодолевают маршрут, это квадроциклы и снегоходы. В общей сложности на акции присутствовало более 1000 человек. Подобные акции будут проведены в городах Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Улан-Уде.

Во времена Великой Отечественной войны в Кузбасс было эвакуировано и размещено 51 промышленное предприятие, 35 учреждений и свыше 50 учебных заведений трудовых резервов. Также Кузбасс в годы войны стал крупнейшим за Уралом угледобывающим регионом.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.

Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км.  Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Десантники из Приморья отработали тактические действия в условиях действия ДРГ условного противника
Военные медики Тульского соединения ВДВ на занятиях отработали вопросы оказания первой медицинской помощи
В Приморском общевойсковом объединении ВВО началась подготовка к конкурсу «Воин мира»
Более 150 человек военнослужащих из воинских частей и соединений ВВО пройдут курс интенсивной подготовки в Забайкалье

Метки:
Воздушно-десантные войска , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false