14.03.2020 (15:08)

Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва прибыли в Кемерово

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, преодолели более 4,5 тыс.км. и прибыли в город Кемерово.

Участники уникального перехода приняли участие в торжественном митинге, на котором были организованы военно-патриотические акции «Все для фронта, все для Победы» и «Военная служба по контракту - твой выбор!».

Также на мероприятии присутствовали студенты, ветераны Вооруженных Сил, местные жители и гости столицы Кузбасса. Особый интерес у посетителей акции вызвала представленная на площади техника, на которой военнослужащие преодолевают маршрут, это квадроциклы и снегоходы. В общей сложности на акции присутствовало более 1000 человек. Подобные акции будут проведены в городах Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Улан-Уде.

Во времена Великой Отечественной войны в Кузбасс было эвакуировано и размещено 51 промышленное предприятие, 35 учреждений и свыше 50 учебных заведений трудовых резервов. Также Кузбасс в годы войны стал крупнейшим за Уралом угледобывающим регионом.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.

Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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