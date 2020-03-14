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14.03.2020 (14:58)

На объединенной российской военной базе в Киргизии прошла выставка, посвященная Великой Отечественной войне

В клубе объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизии, прошла тематическая выставка, посвященная 75-ой годовщине Великой Победы.

Экспозиция выставки была подготовлена сотрудниками библиотеки клуба для учеников младших классов школы № 2 Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках мероприятия школьникам были показаны документальные фильмы, фотографии и литературные произведения, посвященные событиям 1941-1945 годов.

В ходе выставки школьники смогли ознакомиться с хронологией крупнейших военных сражений, блокады Ленинграда. Также школьникам было рассказано о героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Слава, призванных на фронта войны с территории Киргизской ССР. В конце мероприятия каждый ученик получил символическую Георгиевскую ленту.

Объединенная российская авиационная база "Кант", дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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