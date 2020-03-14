Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.03.2020 (14:49)

Отряду ПДСС Ленинградской военно-морской базы вручено Боевое знамя нового образца

В Кронштадте командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручил личному составу отряда специального назначения (борьбы с подводными диверсионными силами и средствами) Ленинградской военно-морской базы Боевое знамя нового образца и соответствующую грамоту Президента России.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие части, ветераны Балтийского флота и Великой Отечественной войны, юнармейцы, представителей органов власти г. Кронштадта.

Накануне знаменательного события, в соответствии с ритуалом, в Драматическом театре флота состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. По традиции, этой чести удостоились лучшие военнослужащие подразделения.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Ленинградской ВМБ предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
На Балтийском флоте выбрали лучших военных поваров и хлебопеков
Специалисты ремонтного подразделения Балтфлота приступили к подготовке танка Т-34 к участию в военном параде в Калининграде
Корабли Балтийского флота провели электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море
На Балтийском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

Метки:
Балтийский флот , Знамена
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false