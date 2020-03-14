14.03.2020 (14:14)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели первые контрольные стрельбы в Воронежской области

Танкисты гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа провели первые контрольные стрельбы в зимнем периоде обучения на полигоне Погоново в Воронежской области.

В ходе выполнения огневых задач танкисты использовали тактику ведения стрельбы «танковая карусель» в дневное и ночное время суток. Экипажи беспрерывно вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, как с места, так и при фронтальном и фланговом движении.

Для развития у танковых экипажей умения поражать появляющиеся мишени была создана динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка. Это позволило развить экипажам умение решать огневые задачи нестандартными методами.

Также для экипажей были увеличены дальности поражения целей до 2,2 тыс. м. из 125-мм орудий и танковых пулеметов для поражения воздушных целей.

Всего к проведению боевых стрельб на танках Т-72БА было привлечено свыше тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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