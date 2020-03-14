14.03.2020 (14:07)

В Военно-воздушной академии стартовала конференция по вопросам развития радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов

В Воронеже в Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина на базе факультета авиационного радиоэлектронного оборудования начала работу IV Международная научно-практическая конференция по вопросам состояния, эксплуатации и развития комплексов бортового радиоэлектронного оборудования воздушных судов.

В работе конференции принимают участие более 60 организаций, делегировавших около 100 очных участников – это исследовательские институты, высшие учебные заведения, военные организации и предприятия промышленности, являющиеся ведущими в области производства, исследования, обслуживания и перспективных разработок систем и комплексов авиационного радиоэлектронного оборудования.

Работа на конференции будет организована по 2 научным направлениям. Секция № 1 – «Современное состояние и перспективы развития бортовых комплексов и систем поиска и обнаружения целей, опознавания, прицеливания и управления вооружением, радиоэлектронной разведки и РЭБ». Секция № 2 –«Современное состояние и перспективы развития бортовых комплексов и систем радиосвязи, радиотехнических систем навигации и самолетовождения».

В рамках деловой программы конференции будет проведен семинар по теме «Модели, методы обработки радиосигналов с использованием цифровых устройств» и круглый стол «Вопросы профессиональной подготовки авиационных специалистов по РЭО для выполнения функциональных обязанностей в особых условиях эксплуатации авиационной техники».

Пленарное заседание конференции открыл заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Владимир Казаков. В своем приветственном слове он отметил, что в преддверии таких знаменательных событий, как 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне и предстоящего 100-летнего юбилея прославленной Военно-воздушной академии, проведение таких конференций становится не только площадкой для обсуждения актуальных и перспективных научных направлений и разработок, но и отличной платформой для обсуждения вопросов сохранения и преумножения исторического наследия нашей Родины, его реализации в современных достижениях науки, техники и образования. Отметив высокий организационный уровень конференции, от лица командования академии пожелал участникам интересных докладов, плодотворных дискуссий и творческих достижений.

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