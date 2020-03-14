14.03.2020 (13:38)

Боевые расчеты систем С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к передислокации в Астраханскую область

Боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступили к передислокации на полигон «Ашулук» (Астраханская область) для участия в тактическом учении с боевой стрельбой.

В рамках третьего этапа учения боевые расчёты зенитных ракетной системы С-400 «Триумф» осуществят передислокацию в новый позиционный район, совершив комбинированный марш протяженностью более 2000 км из Ленинградской области на полигон «Ашулук».

Особенностью учения станет моделирование реальных боевых условий с применением условным противником современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В ходе учения боевые расчеты выполнят нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет.

В конце марта на полигоне «Ашулук» военнослужащие Ленинградского объединения проведут боевые стрельбы по воздушным целям различной сложности. В качестве условного противника выступят высокоскоростные ракеты-мишени «Фаворит», «Армавир ВУ», «Пищаль-Б» и баллистические ракеты-мишени «Кабан».

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