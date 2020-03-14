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14.03.2020 (13:21)

В Москве презентовали серию полотен Студии им. Грекова о буднях Российской армии

В Москве студия военных художников им. М.Б. Грекова презентовала серию из 20 полотен, посвящённых будням военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Коллекция картин передана в пункт отбора на военную службу по контракту, дислоцированный в Санкт-Петербурге.

Картины изображают военных лётчиков, моряков, десантников, танкистов, ракетчиков, тактические эпизоды учений «Кавказ» и «Запад», работу российских саперов в Пальмире, воинские части в Крыму, Сибири и Центральной России.

Часть полотен посвящена проведению мероприятий на пункте отбора на военную службу по контракту: проведение военно-врачебной комиссии и профессионально-психологического тестирования, сдаче нормативов по физической подготовке.

Художниками картин стали И.М. Лебедев, В.А. Мокрушин, А.Ю. Дроздов, Е.А. Смирнов, они написаны маслом, темперой и в графике.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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