14.03.2020 (13:05)
В Твери провели сборы заместителей руководителей подразделений военной автоинспекции
В Твери на базе гвардейской реактивной артиллерийской бригады состоялся сбор с заместителями руководителей подразделений военной автомобильной инспекции Западного военного округа.
В сборе приняли участие офицеры подразделений ВАИ, дислоцированных в Воронежской, Ивановской, Тульской, Ярославской областях, Республике Карелия и др.
Основная цель сбора – проверка знаний, умений и навыков заместителей командиров и повышение уровня их профессионального мастерства. Офицеры освоили передовые методики организации служебной деятельности.
Во время подведения итогов сбора проведен анализ деятельности подразделений военной автоинспекции и определены основные направления её дальнейшего развития.
Также офицеры возложили цветы к мемориалу на Аллее Славы на территории части.