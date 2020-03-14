Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.03.2020 (13:05)

В Твери провели сборы заместителей руководителей подразделений военной автоинспекции

В Твери на базе гвардейской реактивной артиллерийской бригады состоялся сбор с заместителями руководителей подразделений военной автомобильной инспекции Западного военного округа.

В сборе приняли участие офицеры подразделений ВАИ, дислоцированных в Воронежской, Ивановской, Тульской, Ярославской областях, Республике Карелия и др.

Основная цель сбора – проверка знаний, умений и навыков заместителей командиров и повышение уровня их профессионального мастерства. Офицеры освоили передовые методики организации служебной деятельности.

Во время подведения итогов сбора проведен анализ деятельности подразделений военной автоинспекции и определены основные направления её дальнейшего развития.

Также офицеры возложили цветы к мемориалу на Аллее Славы на территории части.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военный комиссариат Вологодской области завершил оцифровку документов более 332 тыс. участников Великой Отечественной войны
Расчеты ОТРК «Искандер» Западного военного округа на учении в Ивановской области выполнили электронные пуски ракет
Более 800 курсантов ЗВО прошли курсы интенсивной боевой подготовки в окружном учебном центре в Нижегородской области
В Воронежской области завершилось полковое летно-тактическое учение с экипажами бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО

Метки:
ВАИ , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false