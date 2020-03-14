14.03.2020 (13:05)

В Твери провели сборы заместителей руководителей подразделений военной автоинспекции

В Твери на базе гвардейской реактивной артиллерийской бригады состоялся сбор с заместителями руководителей подразделений военной автомобильной инспекции Западного военного округа.

В сборе приняли участие офицеры подразделений ВАИ, дислоцированных в Воронежской, Ивановской, Тульской, Ярославской областях, Республике Карелия и др.

Основная цель сбора – проверка знаний, умений и навыков заместителей командиров и повышение уровня их профессионального мастерства. Офицеры освоили передовые методики организации служебной деятельности.

Во время подведения итогов сбора проведен анализ деятельности подразделений военной автоинспекции и определены основные направления её дальнейшего развития.

Также офицеры возложили цветы к мемориалу на Аллее Славы на территории части.

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